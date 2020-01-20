Motorola выпустила ряд рекомендаций для раскладушки Moto Razr

Совсем скоро гибкая раскладушка Motorola Razr 2019 начнёт поступать к своим пользователям. Американский оператор Verizon первым открыл предзаказы на устройство, а с 14 февраля новинка поступит в продажу. Немного позже начнётся европейский запуск смартфона.

В связи с этим, Motorola решила выпустить несколько видеосоветов по обращению с Moto Razr 2019. Оказалось, что если вы заметите складки на экране, то это ничего страшного. Производитель сообщает, что это нормально.

Компания предупредила, что на месте сгиба со временем появится неровная полоска. Насколько этот факт понравится пользователям предугадать можно легко — не понравится. Смартфон за $1500 с средненькими характеристиками и заметной вмятиной на экране трудно назвать выгодной покупкой.

Помимо этого, производитель не рекомендует мочить смартфон, держать его возле острых предметов, использовать защитные плёнки, да и в карман его нужно класть аккуратно в полностью в сложенном состоянии. В общем, пылинки сдуваем, лишний раз не открываем.