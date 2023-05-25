Раскладушку Motorola Razr+ с увеличенным дисплеем показали на официальном тизере

Популярный инсайдер Эван Бласс опубликовал тизер грядущей новой раскладушки Motorola Razr 40 Ultra/Razr + (в некоторых странах он будет называться по-разному).

Новинка получит большой внешний 3,5-дюймовый дисплей с вырезами под блоки камер. Спецификации устройства пока не называются. По слухам, раскладушка получит гибкий AMOLED-дисплей с разрешением 1080p и процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Объем оперативной памяти будет достигать до 12 Гб, встроенной до 512 Гб. Также будут версия с двумя SIM-картами и версия с eSIM.

Анонс раскладушки Motorola Razr + состоится уже 1 июня.