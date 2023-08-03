Motorola Razr 40 Ultra и Samsung Galaxy Z Flip5 проверяют несколько часов на прочность в прямом эфире

Команда Mrkeybrd проводит многочасовой тест на прочность двух популярных устройств — Samsung Galaxy Z Flip5 и Motorola Razr 40 Ultra — прямо на своем YouTube-канале.

Идея испытания состоит в том, чтобы «очеловечить» процесс тестирования, поэтому реальные люди вручную складывают и раскладывают смартфоны тысячи раз перед камерой. Этот подход отличается от более автоматизированных методов, применяемых другими тестировщиками.

Прямой эфир

Живое тестирование ещё идёт в прямом эфире (на момент публикации заметки), но первая проблема у смартфона Motorola Razr 40 Ultra уже произошла — вышел из строй шарнир 40 тыс. разе. Несмотря на это, проблема оказалась некритичной и телефон все еще функционирует. Однако, стоит отметить, что он больше не закрывается полностью. В то же время у Samsung Galaxy Z Flip5 пока не наблюдается подобных проблем и он успешно проходит испытание.

Тесты на прочность складных смартфонов стали нормой с момента выпуска оригинального Samsung Galaxy Fold в 2019 году. Они имеют большую важность для определения долговечности и надежности этих инновационных устройств, которые становятся все более популярными среди потребителей.