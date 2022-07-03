Раскладушка Motorola Razr 3 выйдет этим летом

Генеральный менеджер отдела мобильных телефонов Lenovo в Китае Чен Джин подтвердил выход новой раскладушки Razr этим летом. Также он отметил, что был удивлен временем ее работы.

Сейчас известно, что Motorola Razr 3 будет работать на топовом Snapdragon 8 Plus Gen 1. Основной экран будет 6,7-дюймовый с разрешением FHD+, дополнительный экран — 3 дюймовый. Про емкость аккумулятора пока ничего не известно, но, можно предположить, что она вырастет (иначе чему тогда удивляется Чен Джин).

Обновленный Motorola Razr 3 уже появлялся на изображениях. Из них стало известно, что форм-фактор останется прежним, сканер отпечатков пальцев разместят под кнопкой включения, а выпуклую панель внизу убрали совсем.

Помимо этого, смартфону приписывают 50-мегапиксельную основную камеру и 13-мегапиксельный датчик для широкоугольной и макросъемки. Фронтальную камеру наделят 32 Мп.

Официальный выход раскладушки Motorola Razr 3 ожидается в июле или августе.

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