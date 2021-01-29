Motorola продемонстрировала собственную технологию беспроводной зарядки

Технология беспроводной зарядки еще не сильно развита, но производители все время пытаются нас, обычных пользователей, чем-то удивить. Не так давно представители Xiaomi продемонстрировали свой вариант зарядки смартфона на расстоянии. Вероятно, они использовали Mi Air Charge. Их конкуренты в лице Motorola не стали долго отсиживаться и уже представили свой ответ. Им удалось заряжать смартфоны с расстояния в 1 м, что наглядно демонстрирует видео.

Единственная загвоздка в том, что между зарядным и смартфоном не должно быть других предметов. Если таковой появляется — зарядка прекращается. В ролике нам продемонстрированы два смартфона Motorola Edge, которые специально модифицировали под эти нужды. Они расположены на расстоянии 80 см и 1 м. При попадании смартфонов в радиус действия зарядного устройства, аккумуляторы сразу же начинают принимать заряд. Но как только ладонь ложится на зарядное устройство, процесс зарядки прекращается.

Скорее всего, речь идет о зарядном устройстве под названием Motorola One Hyper. Несмотря на то, что технология этого устройства — стандарт Qi, разработчики из Motorola заявляют, что их новинка лучше. Если верить информации, то максимальное число одновременно заряжаемых смартфонов может доходить до 7 экземпляров. Правда, пока не ясно, как происходит сам процесс зарядки. То есть, неизвестна скорость зарядки, да и как разделяется емкость при заряде.