Motorola представила два доступных смартфона G Power и G Stylus

Motorola представила два доступных смартфона Moto G Power и Moto G Stylus. Сразу из названия становится понятно — у одного хорошая батарея, у второго есть стилус.

Характеристики новинок во многом схожи. Оба смартфона работают на Snapdragon 655, имеют 6,4-дюймовые дисплеи с разрешением Full HD, по 4 ГБ оперативной памяти и поставляются с Android 10 из коробки. Камеры устройств получили по три датчика: 16-мегапиксельный основной, широкоугольный на 8 Мп и дополнительный модуль для макро — 2 Мп.

У Moto G Power аккумулятор на 5000 мАч. Производитель обещает до тех дней автономной работы. Стоимость этой модели составляет $249.

Moto G Stylus почему-то сравнивают с смартфонами линейки Samsung Galaxy Note. Однако, из общего с Samsung есть только стилус от Moto. Он поддерживает рукописные заметки, пометки на скриншотах и рисование.

В остальном преимущество за Galaxy Note. Но их даже сравнить некорректно — абсолютно разные ценовые категории. Стоимость Moto G Stylus составляет $299.