Motorola представила два доступных смартфона G Power и G Stylus
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Motorola представила два доступных смартфона G Power и G Stylus

Motorola представила два доступных смартфона Moto G Power и Moto G Stylus. Сразу из названия становится понятно — у одного хорошая батарея, у второго есть стилус.

Характеристики новинок во многом схожи. Оба смартфона работают на Snapdragon 655, имеют 6,4-дюймовые дисплеи с разрешением Full HD, по 4 ГБ оперативной памяти и поставляются с Android 10 из коробки. Камеры устройств получили по три датчика: 16-мегапиксельный основной, широкоугольный на 8 Мп и дополнительный модуль для макро — 2 Мп.

Moto G

У Moto G Power аккумулятор на 5000 мАч. Производитель обещает до тех дней автономной работы. Стоимость этой модели составляет $249.

  • Moto G Power
  • Moto G Power
  • Moto G Power Hands On 1

Moto G Stylus почему-то сравнивают с смартфонами линейки Samsung Galaxy Note. Однако, из общего с Samsung есть только стилус от Moto. Он поддерживает рукописные заметки, пометки на скриншотах и рисование.

  • Moto G Stylus
  • Moto G Stylus

В остальном преимущество за Galaxy Note. Но их даже сравнить некорректно — абсолютно разные ценовые категории. Стоимость Moto G Stylus составляет $299.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
-

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить