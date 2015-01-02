Motorola готовит линейку Moto G

Прошло всего несколько дней с начала нового 2021 года, а мы уже имеем несколько утечек от Motorola и некоторые подробности двух новых устройств из линейки Moto G. Речь идет о моделях Moto G Power и Moto G Play. Moto G Power – это всего лишь некая разновидность Moto G10 Play, который предназначен для рынка США и имеет кодовый номер XT-2117.

Более того, многие уже окрестили этот девайс «облегченной версией Moto G9 Power», которая была представлена еще в ноябре прошлого года. Рассматриваемый аппарат получит такой же чипсет, то есть Snapdragon 662, но будет иметь меньший объем памяти. На рынке появятся версии 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Изменения коснутся и основной камеры, разрешение которой упадет с 64 МП до 48 МП. Это же касается и селфи-камеры, которая в данном случае будет иметь разрешение 8 МП.

Что касается аккумулятора, то Moto G Power получит батарею в 4 850 мАч, что не так уж и много, для аппарата с приставкой Power. Даже если взять его предшественника – Moto G9 Power, то там установлена батарея на 6 000 мАч. Ожидается, что Moto G Power 2021 года выйдет в ближайшее время и получит три цветовых решения: синий, серый и серебристый.

Если говорить о Moto G Play, то это урезанная версия Moto E7 Play с таким же чипсетом Snapdragon 460, и опять же, урезанной памятью – 3/32 ГБ. А вот аккумулятор даже больше, чем у Moto G Power – целых 5 000 мАч. Но, вместо основной камеры в 48 МП, будет установлен модуль на 13 МП. Камера для селфи получит разрешение 5 МП. Данный девайс имеет кодовое название «Гуам». Стоимости новых смартфонов пока не разглашаются.