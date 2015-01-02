Появились рендеры Moto G Stylus 2021

Все больше новостей появляется о модели Moto G Stylus 2021, который на международном рынке получит название Moto G Pro. Его первые изображения появились еще в ноябре прошлого года, но они-то и вызывали самые большие споры вокруг его дизайна. Тогда самый большой компромисс возникал вокруг расположения дактилоскопического сканера. Один инсайдер говорил о его интеграции в кнопку включения, другой же утверждал, что его расположение будет стандартным, то есть на задней панели в специальной ямочке под камерами.

По-видимому, второй вариант оказался реальным, что и подтверждают новые рендеры. Что касается других особенностей, то аппарат получит огромный 6,81-дюймовый дисплей. Размеры корпуса: 169,6 x 73,7 x 8,8 мм (с выступом камеры – 10,9 мм). Если даже сравнивать с Samsung Galaxy Note20 Ultra, то модель от Motorola оказалась больше своего оппонента, при этом позиционируясь, как смартфон среднего уровня.

Также отметим наличие чипсета Snapdragon 675, 4 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ. Разрешение дисплея составляет FHD+. В качестве камер используются модули с разрешением 48, 8, 2 и 2 МП. Фронтальная камера получила разрешение в 16 МП. Питается устройство от аккумуляторной батареи на 4 000 мАч. Данная емкость батареи хоть и не велика, но заслуживает уважение уже то, что производитель сумел найти место для стилуса.