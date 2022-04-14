Доступный Motorola Moto G 5G появился на качественных изображениях

Грядущий Motorola Moto G 5G появился на качественных изображениях. Выглядит новинка весьма обычно.

Смартфону приписывают процессор Dimensity 700, боковой сканер отпечатков пальцев и 6,53-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + 15-ваттная зарядка.

Основная камера тройная — главный датчик получит 50 Мп, 2х-мегапиксельный макро и 2х-мегапиксельный датчик глубины. У фронтальной камеры 13 Мп.

Motorola Moto G 5G может стать одним из самых доступных смартфонов с 5G в США.

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