Motorola готовит сразу 3 смартфона

Компания Motorola практически готова порадовать своих почитателей сразу тремя новыми смартфонами. Это представители семейства G и E, причем два из них уже фигурировали в ранних утечках. Речь идет о моделях Moto Capri и Capri Plus. Теперь же, благодаря двум зарубежным источниками стало ясно, что на рынок две модели выйдут как Moto G10 и Moto G30. Есть еще одна модель, о которой появились также некоторые более детальные подробности и это Moto E7 Power.

Moto G10, более известный, как Capri, будет самым доступным на рынке представителем линейки Moto G 2021 года. Его ориентировочная цена не превысит 180 долларов. Что касается технических характеристик устройства, то аппарат получит дисплей разрешением HD+ и стандартной частотой обновления — 60 Гц. Фронтальная камера будет в виде капельки на дисплее. Задняя панель выполнена из пластика, на которой располагается основная 48-мегапиксельная камера, а также два дополнительных модуля. Работает девайс на чипсете Snapdragon 460, имеет в составе 4 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ. Отметим наличие модуля NFC.

Moto G30 или как его еще называют – Capri Plus, по дизайну аналогичен вышеописанной модели, но есть некоторые нюансы. Так, ожидается наличие дисплея с частотой обновления 90 Гц и 13-мегапиксельной фронтальной камерой. А вот в качестве чипсета выступает модель Snapdragon 662. На рынке появятся две модификации с объемом памяти 4 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ, а также 6 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ. На задней панели располагается 64-мегапиксельная камера. Если говорить о ценнике данного девайса, то младшая модель обойдется покупателю в 216 долларов.

Moto E7 Power также является бюджетной моделью, правда о ее цене пока ничего не известно. А вот технические характеристики известны. А это: чипсет MediaTek Helio P22, 2 или 4 ГБ ОЗУ, 32 или 64 ГБ ПЗУ. Основная камера получила разрешение 13 МП, а фронтальная — 5 МП. Зато в наличии у пользователя будет емкий аккумулятор на 5 000 мАч и отдельная кнопка для вызова ассистента Google.