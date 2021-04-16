Motorola готовит смартфоны Moto G60 и Moto G40 Fusion

Представители Motorola не смогли долго держать в тайне дизайн и некоторые характеристики собственных будущих смартфонов. На сей раз речь идет о моделях Moto G60 и Moto G40 Fusion. Изображения с характеристиками появились в ленте Instagram.

Итак, оба смартфона получили чипсет Snapdragon 732G и достаточно большой дисплей на 6,8 дюймов. Кстати, есть поддержка HDR10 и частота обновления картинки на дисплее — 120 Гц. Что касается отличий между моделями, то это касается разрешения основной камеры. У модели G60 — 108 МП, у G40 — 64 МП.

Все остальные элементы основного блока камер полностью идентичны. Это же касается и фронтальной камеры, расположенной на передней панели. Поскольку дактилоскопический сканер расположен на задней панели, то скорее всего, речь идет о IPS-дисплее.

Далее, все по стандарту от Motorola: на правой боковой грани располагаются клавиша включения питания, кнопка регулировки громкости, а также клавиша вызова Google Assistant. Слева можно видеть лоток для сим-карты. Ожидается, что модели Moto G60 и Moto G40 Fusion появятся в продаже не раньше 20 апреля. Осуществляться продажи будут через Flipkart.