Fortnite вернулась на iPhone и iPad по всему миру

Игру можно установить по всему миру, включая российский регион, а минимально поддерживаемым смартфоном стал iPhone 11.
Редакция The GEEK сегодня в 16:09
Epic Games вернула Fortnite на iOS спустя несколько лет после удаления игры из App Store. Теперь один из самых популярных онлайн-шутеров снова доступен на iPhone и iPad по всему миру, включая российский регион.

Минимальные требования для запуска: iPhone 11 или более новая модель. На планшетах поддерживается iPad Pro 10.5 и более новые устройства.

Возвращение Fortnite стало итогом долгого конфликта Epic Games с Apple. В 2020 году Epic добавила в игру собственную систему оплаты, обходящую комиссию App Store, после чего Apple удалила Fortnite из магазина приложений.

Судебный спор между компаниями стал одним из самых заметных процессов в технологической индустрии. Он усилил обсуждение роли Apple и Google на рынке приложений и подтолкнул регуляторов в разных странах к ограничениям для крупных платформ.

На Android Fortnite снова стала доступна ещё в марте.

