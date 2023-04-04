Motorola представила флагманский Edge 40 Pro стоимостью от €899

Motorola представила флагманский Edge 40 Pro. Стоимость новинки стартует с €899,99.

Смартфон получил 6,67-дюймовый pOLED дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 165 Гц и HDR10+. Стекло защищает Corning Gorilla Glass Victus. Процессором служит Snapdragon 8 Gen 2, емкость аккумулятора составляет 4600 мАч + поддержка проводной 125-ваттной зарядки и 15-ваттной беспроводной.

Основную камеру наделили 50 Мп + сверхширокоугольная 50 Мп + телевик 12 Мп. У фронталки 60 Мп.

Motorola Edge 40 Pro поставляется с 12 Гб оперативной памяти и 256/512 Гб встроенной памяти.

Среди прочего есть: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, 5G, стереодинамики Dolby Atmos, пространственный Moto Spatial Sound и Android 13 из коробки.