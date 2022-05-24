Новый смартфон Motorola Razr 3 показали на видео

Компания Motorola уже совсем скоро представит флагманскую раскладушку Razr 3. Новой информацией поделился авторитетный инсайдер Эван Бласс. Он опубликовал короткое видео с работающей раскладушкой Razr 3 во включённом состоянии.

Если на видео настоящий смартфон, то новинка получит не особо тонкие рамки вокруг дисплея, две основных камеры, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и экран на всю площадь внешней части корпуса.

Выход Motorola Razr 3 ожидается в конце июля или в начале августа.

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