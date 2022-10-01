Раскрыты характеристики доступного Moto G72

Стали известны характеристики доступного Moto G72, который представят уже 3 октября.

Смартфон получит 6,6-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит MediaTek Helio G99, у прошлой версии G72 был Snapdragon 695 с поддержкой 5G. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка 30-ваттной зарядки. Также будет защита от влаги по стандарту IP52.

Основная камера получит датчик на 108 Мп, фронтальная на 16 Мп.

Объем оперативной памяти составит 8 Гб, флеш-памяти — 120 Гц. Стоимость Moto G72 пока не сообщается.

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