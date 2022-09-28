Motorola готовит доступный смартфон Moto G72

Motorola готовит среднебюджетный Moto G72, его представят уже 3 октября. Устройство уже появилось в базе сертификации FCC с модельным номером XT2255.

Характеристики смартфона частично уже раскрыты. Новинка получит pOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и с 10-битным отражением цвета. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки.

Дизайн Moto G72 будет напоминать бюджетную линейку E22. Всего будет доступны три цветовых вариации: синем, серебристом и сером.

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