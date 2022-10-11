Доступный Moto G72 начал продаваться в Европе

Доступный Motorola G72 появился на европейском рынке. Стоимость смартфона, на удивление, не сильно отличается от изначальной индийской — €280 вместо $230. Обычно, Motorola задирает ценники для Европы значительно выше.

Moto G72 получил 6,5-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступает MediaTek Helio G99, емкость аккумулятора 5000 мАч + поддержка 30-ваттной зарядки. Объем оперативной памяти 6 Гб, флеш-памяти — 128 Гб.

Основная камера новинки имеет датчик на 108 Мп, у фронтальной камеры 16 Мп.

Смартфон доступен в двух цветах: черном и зелено-синем. Стоимость Moto G72, как уже упоминалось выше, составляет €280.

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