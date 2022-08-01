Моддер предлагает сделать цифровую копию вашего кота для Stray

Шумиха вокруг игры Stray продолжает набирать обороты и предприимчивые мододелы не прочь на этом заработать. Так создатель модов под ником NorskPL предложил услугу по «внедрению» домашнего кота в игру.

За определённую плату NorskPL создаст образ вашего домашнего котика в цифровом виде и добавит его в Stray. Услуга оказалась настолько популярной, что моддер отказался принимать новые заказы до 15 августа. Всем желающим предлагается записаться в список ожидания.

Я вынужден приостановить приём новых заказов из-за очень большого объёма работы. NorskPL

Кто не хочет платить, но хочет поиграть за другого персонажа — всё тот же NorskPL опубликовал несколько скинов на Nexus Mods.

Релиз Stray состоялся 19 июля на PC, PS4 и PS5. Всего за несколько дней игра набрала множество положительных отзывов и обогнала God of War в Steam.

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