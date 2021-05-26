Младший брат — представлена китайская версия Redmi Note 10

Бренд Redmi представила линейку китайских смартфонов Redmi Note 10. Ранее мы писали о старшей модели, теперь поговорим о базовой.

Новинка получила процессор MediaTek Dimensity 700, систему охлаждения на основе графена, а также неплохой ценник. Новинка оснащена экраном IPS с диагональю 6,5 дюйма, разрешением 2400 х 1800 пикселей и кадровой частотой 90 Гц.

Есть 4/8 ГБ ОЗУ типа LPDDR4X и 128/256 ГБ постоянной памяти UFS 2.2. Основная камера получила сенсоры на 48 и 2 МП, фронтальная — 8 МП. Из других особенностей есть боковой сканер отпечатков, порт USB-C, стандартное гнездо для наушников, ИК-излучатель и аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. Но мощность зарядки — всего 18 Вт. Есть поддержка 5G.

Цены стартуют от 170 долларов (4/128 ГБ), версия 6/128 ГБ стоит 190 долларов, а варианты на 8/128 ГБ и 8/256 ГБ стоят 220 и 250 долларов соответственно.

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