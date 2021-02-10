«Бюджетник» Redmi Note 10 Pro получит AMOLED-дисплей

Похоже, компания Xiaomi делает ставку на недорогие флагманы и субфлагманы. В Китае готовятся показать Redmi K40, K40S и K40 Pro. А в Индии, похоже, идёт подготовка к анонсу Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro.

Глава индийского офиса компании Ману Кумар Джайн опубликовал в Twitter короткий ролик с анонсом челленджа #SM10THChallenge. И там же была названа дата — 10 февраля. Похоже, в этот день и покажут новинки.

Got the moves to be as smooth as the smoothest @RedmiIndia smartphone yet? 😎



𝚃𝙷𝙴 𝙱𝙸𝙶𝙶𝙴𝚂𝚃 𝙉𝙊𝙏𝙀-𝙁𝙄𝘾𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 𝙾𝙵 𝚃𝙷𝙴 𝚈𝙴𝙰𝚁 𝙸𝚂 𝙰𝙻𝙼𝙾𝚂𝚃 𝙷𝙴𝚁𝙴! Unlock it with Me! ⚡️



Upload your dance move with #SM10THChallenge. 10 fans to win BIG!



I ❤️ #Redmi pic.twitter.com/BTgGe8cbDw — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 9, 2021

А вот и примерная дата выхода — начало марта:

#RedmiNote10 series – 2021's smartphone of the year is making it's way home in early March. ⚡️



India's most-loved smartphone series is getting an upgrade unlike anything anyone's ever seen before! 👀



Are you ready to be blown away by the #10on10 experience? Heads up! 🔥 pic.twitter.com/vs9KGJAhOG — Redmi India – #RedmiNote10 Series is coming! (@RedmiIndia) February 10, 2021

При этом если обычная версия получит, как ожидается, IPS-дисплей, то старшей приписывают полноценный AMOLED. Таким образом, Redmi Note 10 Pro станет первым смартфоном средней категории с таким экраном.

Новинкам также приписывают чипы Qualcomm Snapdragon 700-ой серии, камеры с основным модулем на 64 МП, аккумуляторы на 5000-6000 мАч с быстрой зарядкой. В качесте ОС будет использоваться оболочка MIUI 12 на основе ОС Android 11.

Ожидается, что базовая версия будет выпущена в сером, белом и зелёном цветах. Цены не уточняются.