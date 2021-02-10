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Новости

«Бюджетник» Redmi Note 10 Pro получит AMOLED-дисплей

Похоже, компания Xiaomi делает ставку на недорогие флагманы и субфлагманы. В Китае готовятся показать Redmi K40, K40S и K40 Pro. А в Индии, похоже, идёт подготовка к анонсу Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro.

Глава индийского офиса компании Ману Кумар Джайн опубликовал в Twitter короткий ролик с анонсом челленджа #SM10THChallenge. И там же была названа дата — 10 февраля. Похоже, в этот день и покажут новинки.

А вот и примерная дата выхода — начало марта:

При этом если обычная версия получит, как ожидается, IPS-дисплей, то старшей приписывают полноценный AMOLED. Таким образом, Redmi Note 10 Pro станет первым смартфоном средней категории с таким экраном.

Новинкам также приписывают чипы Qualcomm Snapdragon 700-ой серии, камеры с основным модулем на 64 МП, аккумуляторы на 5000-6000 мАч с быстрой зарядкой. В качесте ОС будет использоваться оболочка MIUI 12 на основе ОС Android 11.

Ожидается, что базовая версия будет выпущена в сером, белом и зелёном цветах. Цены не уточняются.

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Источник:
GizmoChina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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