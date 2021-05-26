В Китае показали Redmi Note 10 Pro с модемом 5G, который мощнее глобальной версии

Бренд Redmi представил в Китае новую версию смартфона Redmi Note 10 Pro, который, несмотря на идентичное название, отличается от глобальной версии.

Китайская модификация построена на SoC MediaTek Dimensity 1100, которая превосходит Snapdragon 732G. Также у «китайца» есть поддержка 5G, что отражено в названии. Внутри установлена оперативная память LPDDR5 на 6 или 8 ГБ и постоянная на 128 или 256 ГБ.

Есть отличия и в экране. Глобальная версия оснащена экраном AMOLED, китайская — IPS диагональю 6,6 дюйма с разрешением 2400 х 1080 пикселей Кадровая частота достигает 120 Гц, частота опроса сенсорного слоя — 240 Гц. Есть защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Основная камера Redmi Note 10 Pro включает модули на 64, 8 и 2 МП. Селфи-камера — 16 МП.

За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с зарядкой на 67 Вт. В обычном режиме на полный цикл зарядки уходит 42 минуты, при игре — до 55 минут. Из мелочей отметим Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC 3.0, ИК-излучатель, а также стереодинамики JBL. ОС — Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5.

Цена составляет 250 долларов за версию 6/128 ГБ, а также 280 и 310 долларов за 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

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