Появились характеристики Redmi Note 10 и Note 10 Pro

В сети появилась информация о том, что представители Redmi в ближайшее время могут показать два новых смартфона. По всей видимости, эти устройства войдут в новую линейку – Note 10. Этими смартфонами станут модели Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Естественно, в сети появились данные о чипсетах, на которых девайсы будут работать. Обычная версия обзаведется Dimensity 720 от MediaTek, версия Pro – Snapdragon 750G.

Отметим, что чипсет от Qualcomm впервые будет использоваться в устройствах Redmi. Это чипсет, выполненный согласно архитектуре 8-нм и имеет в своем составе 2 мощных ядра и шесть энергоэффективных. Что касается графического ускорителя, то в данном случае речь идет об Adreno 619. Также стоит отметить внимание на оптический модуль. Речь идет о 108-мегапиксельном основном датчике, что также достаточно необычно.

Что касается ценников устройств, то вероятнее всего, вариант Redmi Note 10 обойдется покупателю в 150 долларов, а вариант Pro – в 225 долларов. Когда эти смартфоны окажутся в продаже, пока неизвестно. Но скорее всего, это произойдет до сезона распродаж, то есть появления устройств можно ожидать либо в конце октября, либо в начале ноября. Но точно до 11 числа, когда стартует грандиозная распродажа.