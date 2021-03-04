Xiaomi представила недорогие смартфоны Redmi Note 10 с AMOLED-экранами

Xiaomi презентовала новые смартфоны линейки Redmi Note 10, которые относятся к среднему уровню. Все они получили неплохое железо и яркие дисплеи Super AMOLED с яркостью до 1100 нит.

Модель Redmi Note 10 оснащена экраном на 6,43 дюйма с разрешением Full HD+, процессором Snapdragon 678 4/6 ГБ оперативной LPDDR4X и 64/128 ГБ постоянной UFS 2.2. Основная камера включает в себя датчики на 48 + 8 + 2 + 2 МП. Фронтальная камера — 13 МП. Есть аккумулятор на 5000 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Сканер отпечатка расположен в боковой кнопке.

Версии Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max получили дисплеи на 6,6 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. У Note 10 Pro главный модуль основной камеры имеет разрешение 64 МП, у Note 10 Pro Max — 108 МП. Остальные показатели не отличаются.

В качестве процессора используется Snapdragon 732G, есть 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ постоянной памяти. Ёмкость батареи равна 5020 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт.

Во всех моделях есть Android 11 с оболочкой MIUI 12. Пока что новинки представлены только на рынке Индии.

Цены таковы:

Redmi Note 10 — от 11 999 индийских рупий, или около 12 тысяч рублей по курсу;

Redmi Note 10 Pro — от 15 999 рупий, или 16 тысяч рублей;

Redmi Note 10 Pro Max — от 18 999 рупий, или 19 тысяч рублей.

Сроки анонса и релиза на российском рынке не уточняются.