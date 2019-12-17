Microsoft заменит браузер Edge в Windows 10 у большинства пользователей

Microsoft собирается заменить стандартный браузер Edge в Windows 10 на принципиально новую версию, которая работает на движке Chromium. Об этом компания сообщила в документации на официальном сайте.

Обновление браузера на Chromium будет распространятся автоматически через «Центр обновления Windows». Таким образом произойдёт принудительная подмена.

Не исключено, что в процессе обновления могут возникнуть проблемы в работе. Microsoft заранее подумала о такой ситуации и выпустила инструмент Blocker Toolkit для бизнес-пользователей, чтобы контролировать процесс установки.

Ожидается, что обновленный Microsoft Edge на Chromium появится 15 января 2020 года с локализацией на 90 языках.