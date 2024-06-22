Microsoft закрыла серьезную уязвимость в Windows 11 при подключении к Wi-Fi

Microsoft выпустила патч для критической уязвимости CVE-2024-30078 в Windows 11, которая позволяла злоумышленникам получить доступ к устройству при подключении к общественному Wi-Fi. Уязвимость была выявлена как исследователями безопасности, так и в ходе реальных хакерских атак.

Проблема затрагивала пользователей Windows 11, подключавшихся к Wi-Fi в местах массового скопления людей, таких как вокзалы, улицы, аэропорты, кафе и рестораны. Хакеры использовали найденные уязвимость для запуска вредоносного кода при подключении к той же общественной сети.

CVE-2024-30078 была признана крайне опасной, требующей немедленного устранения. Microsoft выпустила исправление 11 июня. Установить патч можно из «Центра обновления Windows».