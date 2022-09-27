Microsoft выпустила геймпад для Xbox в цвете Mineral Camo

Microsoft представила новый геймпад Mineral Camo Special Edition для Xbox в зелёно-фиолетовых оттенках под названием Mineral Camo.

Дополнительно к контроллеру можно купить док-станцию, которая разработана совместно с компанией Razer.

Стоимость геймпада Xbox Mineral Camo Special Edition составляет $70 (~ 4 200 рублей). Дополнительная док-станция обойдётся в $50 (~3000 рублей).

Ранее Microsoft представила доступный геймпад Xbox Elite Controller Series 2 Core Edition.

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