Microsoft выпустила геймпад для Xbox в цвете Mineral Camo

Microsoft представила новый геймпад Mineral Camo Special Edition для Xbox в зелёно-фиолетовых оттенках под названием Mineral Camo.
Дополнительно к контроллеру можно купить док-станцию, которая разработана совместно с компанией Razer.
Стоимость геймпада Xbox Mineral Camo Special Edition составляет $70 (~ 4 200 рублей). Дополнительная док-станция обойдётся в $50 (~3000 рублей).
Ранее Microsoft представила доступный геймпад Xbox Elite Controller Series 2 Core Edition.
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