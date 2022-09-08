Microsoft выпустила доступный геймпад Xbox Elite Controller Series 2 Core Edition

Компания Microsoft представила новый геймпад Xbox Elite Controller Series 2 Core Edition с белым корпусом и ценником в $130.

Технические характеристики достались от стандартного Xbox Elite Controller Series 2. Единственное отличие заключается в комплекте поставки: нет чехла транспортировки, зарядной станции, сменных стиков, крестовины, лепестков и даже кабеля USB-C. Всё это продаётся теперь отдельно под названием «Complete Component Pack» за $59.

Белый Xbox Elite Controller Series 2 Core Edition уже можно оформить по предварительному заказу за $130, что на $60 дешевле стандартной модели.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!