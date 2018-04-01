Microsoft выпустит обновление для Windows 7

Давно известно, что Microsoft прекратила поддерживать Windows 7 с 14 января 2020 года. В последний день компания выпустила финальное обновление, но уйти без багов и попрощаться — не получилось.

Вдобавок к финальному обновлению пользователи получили вместо рабочих столов черные обои. Глюк обнаружили в настройках персонализации с выбранным режимом «растянуть».

Несмотря на обещания свернуть техническую поддержку операционной системы, компания всё равно выпустит обновление с исправлением нового бага. Для временного решения рекомендуется выбрать другой режим отображения изображения.

Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех. Каких-либо сроков по выходу пока нет.

Впрочем такое можно ожидать от Microsoft единожды. Если в будущем в Windows 7 обнаружится критическая проблема, обычные пользователи не получат патчи безопасности.