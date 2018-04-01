В финальном обновлении Windows 7 нашёлся новый баг

Microsoft прекратила поддерживать Windows 7 ещё 14 января, а также выпустила финальное обновление для операционной системы. Но по всей видимости, компания не может обойтись без багов.

Пользователь Reddit пожаловался на весьма заметный баг после установки обновления KB4534310. После стандартной перезагрузки системы у него пропали обои на рабочем столе, они превратились в мрачный чёрный фон.

Как выяснилось, избежать баг можно. Достаточно зайти в настройки рабочего стола и убрать вариант отображения “Растянуть”. Дело в том, что такой вариант больше не работает, а значит нужно выбрать другой для корректного отображения пользовательского изображения.

Кроме того, есть хитрая схема для тех, кто еще не установил апдейт. Предварительно нужно сделать снимком рабочего стола и после перезагрузки установить его с настройкой по “По центру”.

Сама корпорация Microsoft пока не ответила на запрос западного издания BleepingComputer, выйдет ли новый патч или просто проигнорирует ошибку.

Все пользователи лицензионной Windows 7 до сих пор могут бесплатно обновиться до Windows 10 по весьма простой схеме.