Microsoft представила накладные панели для Xbox Series X

Microsoft объявила о выпуске накладных панелей для Xbox Series X под названием Console Wraps. С их помощью можно без труда кастомизировать внешний вид своей консоли. В компании подчеркнули, что такие панели дают отличную возможность обладателю Xbox Series X сделать свою консоль индивидуальной, без необходимости приобретать лимитированную модель.

Аксессуар выполнен из цельных панелей, которые покрыты тканью высокой прочности. Внизу предусмотрены небольшие ножки для поддержания свободной циркуляции воздуха, что не вредит системе охлаждения.

Внутри панелей используется силиконовый рисунок, позволяющий надежно фиксировать аксессуар на консоли.

На данный момент на выбор доступно три модели панели по предварительному заказу: два камуфляжа и в стиле игры Starfield. Камуфляжные версии обойдутся в $45 (продажи в ноябре), а по Starfield — $50 (в продаже с 18 октября).