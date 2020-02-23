Microsoft показала обновлённый Windows 10

Microsoft старается сделать свою операционную систему лучше, правда, не всегда это получается, но все же. На днях на просторах интернета появился ролик, который демонстрирует нам изменения интерфейса различных версий Windows. Кстати, видеоролик приурочен к очень знаменательной дате для производителя – 1 миллиард человек пользуется Windows 10.

Так вот, что касается видео, то на нем отчетливо видны изменения, то есть перетекание одних элементов интерфейса, в другие, более современные. В завершении ролика перед нами предстали новое меню «Пуск», контекстное меню с концепцией Fluent Design, а также новый «Проводник».

Ожидается, что все новое сначала выйдет на Windows 10X, версии, которая создается исключительно под мобильные устройства с двумя экранами. И лишь потом эти новшества стоит ожидать на версии для ПК. На данный момент нет информации о том, когда стоит ожидать представления Windows 10X. Не исключено, что уже на ближайшем онлайн-мероприятии, мы увидим то, о чем говорят уже долгое время – Windows 10X. Будем с нетерпением ждать 30 марта.