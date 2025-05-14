Цены на iPhone 16 в Китае обрушились на 30%

Цены на смартфоны iPhone 16 в Китае снизились на 30% и более на фоне усиливающейся конкуренции с субсидируемыми местными брендами. Об пишет South China Morning Post, ссылаясь на ценники крупнейших маркетплейсов.

Скидки не отражаются на официальном сайте Apple, но на популярной китайской площадке JD.com модель iPhone 16 Pro Max с 256 ГБ подешевела на 14%, а iPhone 16 Pro 128 ГБ в ряде случаев на $346 или около 31% от первоначальной цены.

Причина весьма простая, политика китайских властей, субсидирующих покупку локально произведённых смартфонов дешевле $832. Чтобы соответствовать условиям, продавцы iPhone пошли на масштабные скидки, фактически адаптируя устройства Apple под госпрограммы.

По данным ITHome, инициатива по снижению цен исходит от самой Apple: компания уведомила партнёров в Китае, что готова предоставлять скидку до $176 на каждый iPhone.

Однако даже с учётом распродаж спрос падает. Согласно отчёту IDC, в первом квартале 2025 года поставки iPhone на китайский рынок снизились на 9%, что эквивалентно 9,8 млн единиц. Apple единственный бренд из топ-5, продемонстрировавший отрицательную динамику в стране.

На этом фоне Apple продолжает расширять производство в Индии, а в США обсуждают возможный рост цен на iPhone в будущем поколении, особенно на фоне изменений в логистике и геополитике.