Операторы хотят запретить звонки в WhatsApp, Telegram и FaceTime

Операторы «большой четвёрки» предложили запретить голосовые вызовы в WhatsApp, Telegram и других зарубежных мессенджерах. По информации Осторожно Media, инициатива прозвучала в конце мая на стратегической сессии по развитию отрасли связи.

Операторы утверждают, что блокировка поможет:

вернуть часть трафика в традиционные звонки и улучшить экономику компаний

сократить число случаев телефонного мошенничества

снизить претензии силовых структур и избежать полной блокировки сервисов.

Операторы при этом жалуются на подорожание оборудования и резкий рост интернет-трафика, что особенно удивительно слышать в эпоху 5G и массового перехода сервисов в онлайн. По их прогнозам, сети будут развиваться медленнее, а скорость интернета — падать, особенно в мегаполисах.

ФАС отказалась поддержать идею резкого повышения тарифов, поэтому компании ищут альтернативные способы увеличения доходов. В Минцифры инициативу пока не одобрили, но дискуссия продолжается.