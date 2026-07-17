HUAWEI выпустила детские смарт-часы WATCH KIDS X1 и X1 Pro в России

HUAWEI выпустила в России новые детские смарт-часы WATCH KIDS X1 и WATCH KIDS X1 Pro с AMOLED-экраном, камерами, родительским контролем и функциями безопасности.

Обе модели получили 1,82-дюймовый AMOLED-дисплей, защиту от воды IPX8, IPX9 и 2ATM, а также аккумулятор на 850 мА·ч. Версия Pro отличается съёмным корпусом, который можно использовать как портативную камеру.

Часы оснащены фронтальной камерой на 5 Мп и основной на 13 Мп. Родители могут контролировать контакты через приложение HUAWEI FamCare, включать SOS и активировать учебный режим.

HUAWEI WATCH KIDS X1 получили 32 ГБ памяти, а WATCH KIDS X1 Pro — 64 ГБ. Стоимость моделей составила 17 999 и 24 999 рублей соответственно.