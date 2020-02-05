Мегафон запускает 5G в роуминге

Мегафон сообщил о партнёрстве с французским оператором Orange. Компании станут предоставлять россиянам доступ к 5G сетям.

Сначала сети пятого поколения будут доступны абонентам из Румынии, в частности в Бухаресте, Брашове, Яссы и Клуж-Напоке. Россияне смогут использовать сверхбыстрый интернетом в роуминге, не меняя при этом Sim-карты.

На цену услуг 5G влиять не будет, стоимость роуминговых тарифов останется на том же уровне. На данный момент сети пятого поколения доступны для пользователей Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других смартфонах.