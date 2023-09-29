Геймеры нашли намек на GTA VI в свежем анонсе Rockstar Games

Rockstar Games анонсировала событие «Фестиваль Луны» для GTA Online, сопроводив публикацию изображением двух персонажей, которые стоят на фоне луны и надписи Vinewood.

Этого хватило, чтобы фанаты серии рассмотрели в картинке намек на GTA VI. Внимание пользователей привлек тот факт, что персонажи закрывают большую часть надписи, кроме букв «V» и «I», которые образуют цифру 6.

По слухам, Rockstar может представить игру до конца этого года, возможно, традиционно осенью. Накануне инсайдер Крис Маркс (Chris Marx) рассказал, что долгожданный анонс игры состоится 26 октября 2023 года.

В феврале 2022 года компания подтвердила, что новая часть «великого авто-угонщика» находится в активной разработке. При этом в начале сентября появилась информация о вероятной стоимости игры, которая несколько шокирует.