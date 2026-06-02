Запуск 5G в России может пройти мимо владельцев iPhone

Российские операторы могут начать запуск 5G уже в ближайшие месяцы, но владельцы iPhone рискуют остаться без доступа к сетям пятого поколения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов по сотовой связи.

Формально многие iPhone поддерживают современные сети 5G, однако работа стандарта зависит не только от модема внутри смартфона. Apple отдельно активирует поддержку сетевых функций для конкретных операторов и рынков после проверки совместимости.

После ухода Apple из России взаимодействие компании с местными операторами практически прекратилось. Из-за этого включить поддержку российских 5G-сетей на iPhone будет сложно.

Дополнительная проблема связана с частотами. В России для первых сетей 5G планируют использовать диапазон 4,63–4,99 ГГц. По данным CNews, он отличается от «золотого» диапазона 3,4–3,8 ГГц, который широко используется в других странах. Из-за этого часть устройств может не поддерживать нужные частоты или требовать отдельной настройки.

Ранее сообщалось, что в конце июня российским операторам могут выделить частоты 4,63–4,99 ГГц для запуска сетей пятого поколения в крупных городах. Также обсуждается возможность использовать диапазоны, которые сейчас задействованы под 2G, 3G и LTE.

Даже если 5G в России начнут разворачивать уже летом, заметный эффект для большинства пользователей появится не сразу. На первом этапе речь, вероятно, будет идти о пилотных зонах и ограниченном покрытии, а не о массовом запуске по всей стране.

Эксперты считают, что отсутствие 5G в iPhone в ближайшее время не станет критичной проблемой для большинства владельцев. У российских пользователей Apple уже есть более заметные ограничения: Apple Pay не работает, часть сервисов недоступна, а устройства поставляются через параллельный импорт.

При этом окончательно исключать поддержку 5G на iPhone в России пока нельзя. Если Apple и операторы найдут способ согласовать настройки, ситуация может измениться. Но на данный момент вероятность быстрого включения 5G для iPhone оценивается как низкая.