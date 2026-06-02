Запуск 5G в России может пройти мимо владельцев iPhone | The GEEK
Новости

Запуск 5G в России может пройти мимо владельцев iPhone

В России готовятся к запуску первых сетей 5G, но владельцы iPhone могут не получить к ним доступ.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:54
Запуск 5G в России может пройти мимо владельцев iPhone

Российские операторы могут начать запуск 5G уже в ближайшие месяцы, но владельцы iPhone рискуют остаться без доступа к сетям пятого поколения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов по сотовой связи.

Формально многие iPhone поддерживают современные сети 5G, однако работа стандарта зависит не только от модема внутри смартфона. Apple отдельно активирует поддержку сетевых функций для конкретных операторов и рынков после проверки совместимости.

После ухода Apple из России взаимодействие компании с местными операторами практически прекратилось. Из-за этого включить поддержку российских 5G-сетей на iPhone будет сложно.

Дополнительная проблема связана с частотами. В России для первых сетей 5G планируют использовать диапазон 4,63–4,99 ГГц. По данным CNews, он отличается от «золотого» диапазона 3,4–3,8 ГГц, который широко используется в других странах. Из-за этого часть устройств может не поддерживать нужные частоты или требовать отдельной настройки.  

Ранее сообщалось, что в конце июня российским операторам могут выделить частоты 4,63–4,99 ГГц для запуска сетей пятого поколения в крупных городах. Также обсуждается возможность использовать диапазоны, которые сейчас задействованы под 2G, 3G и LTE.

5G в России могут запустить уже летом 2026 года

Даже если 5G в России начнут разворачивать уже летом, заметный эффект для большинства пользователей появится не сразу. На первом этапе речь, вероятно, будет идти о пилотных зонах и ограниченном покрытии, а не о массовом запуске по всей стране.

Эксперты считают, что отсутствие 5G в iPhone в ближайшее время не станет критичной проблемой для большинства владельцев. У российских пользователей Apple уже есть более заметные ограничения: Apple Pay не работает, часть сервисов недоступна, а устройства поставляются через параллельный импорт.

При этом окончательно исключать поддержку 5G на iPhone в России пока нельзя. Если Apple и операторы найдут способ согласовать настройки, ситуация может измениться. Но на данный момент вероятность быстрого включения 5G для iPhone оценивается как низкая.

Обсудить

Главное по теме

Новости 5G в России могут запустить уже летом 2026 года

Для этого власти собираются выделить новые частоты и разрешить использовать часть действующей LTE-инфраструктуры.
Новости iPhone и другие смартфоны могут остаться без 5G в России с 2032 года Новости Стало известно, когда 5G появится в России

Похожие материалы

Apple iPhone 18 Pro может выйти с разной ёмкостью батареи

Apple может выпустить iPhone 18 Pro с разной ёмкостью аккумулятора в зависимости от региона.

 Apple Apple выпустила iOS 26.5.1 с исправлением проблемы зарядки в iPhone 17

Апдейт исправляет ошибку, из-за которой некоторые модели могли не заряжаться.

 Apple Apple выпустила срочное обновление для macOS из-за проблем с M5

Небольшое обновление системы с исправлением ошибки.

 Apple Apple выпустила новые обои для iPhone, iPad и Mac перед WWDC 2026

Компания снова использует светящийся градиент, который связывают с обновлённым интерфейсом Siri.

Скидки и подборки

Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать

Последние новости

Oppo может сделать ColorOS 17 в стиле «жидкого стекла» iOS 26 Vivo X500 Ultra может получить камеру с 10-кратным оптическим зумом Android и iPhone стали ближе: Xiaomi внедрила новый обмен файлами Samsung Galaxy Fit 4 выйдет осенью и получит функцию, которой не хватало Galaxy Fit 3 Sony выпустит игровой 27-дюймовый монитор PlayStation с 240 Гц и зарядкой для DualSense Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  2. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  3. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  6. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры
Смотреть все обзоры