5G в России могут запустить уже летом 2026 года

В России ускоряют подготовку к запуску сетей пятого поколения. Как сообщают «Известия», уже в июне крупнейшие операторы могут получить доступ к диапазону 4,63–4,99 ГГц — именно его рассматривают как основной для первых полноценных зон 5G.

Речь идёт о МТС, «Вымпелкоме», «Мегафоне» и T2. Помимо новых частот, обсуждается ещё один сценарий: использование диапазонов, которые сейчас задействованы под 2G, 3G и LTE. Такой подход позволит быстрее развернуть 5G без масштабной перестройки инфраструктуры.

Фактически операторы смогут активировать часть функций пятого поколения на уже существующих сетях. Оборудование у многих компаний давно готово к подобному режиму работы, однако полноценного эффекта от такого запуска пользователи, вероятно, сразу не увидят.

На первом этапе речь идёт скорее о снижении задержек и небольшом росте скорости. Существенная разница появится после полноценного перехода на диапазон 4,63–4,99 ГГц. По оценкам специалистов, скорости там могут оказаться в несколько раз выше LTE.

Запуск будет постепенным. До конца 2026 года сети 5G планируют развернуть в первых четырёх региональных центрах. В 2027 году список городов должен расшириться до 16.