iPhone и другие смартфоны могут остаться без 5G в России с 2032 года

Новости

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:22

Минцифры подготовило проект требований к работе сетей пятого поколения, который может повлиять на совместимость зарубежных смартфонов с российским 5G. Документ предполагает постепенный переход на отечественные криптоалгоритмы.

Речь идёт об алгоритме шифрования NEA7 («Кузнечик»), который не используется глобальными производителями устройств. Сегодня в 5G применяются международные стандарты — SNOW, AES и ZUC, однако их использование в России может быть ограничено по срокам.

Согласно проекту, иностранные алгоритмы допускается применять лишь до 2032 года. После этого приоритет должен перейти к отечественным решениям, что потенциально создаёт проблему для большинства импортных смартфонов, включая iPhone.

На первом этапе, в период запуска 5G-сетей, который ожидается с 2026 года, допускается использование зарубежного оборудования и алгоритмов. Однако в дальнейшем курс берётся на локализацию и технологическую независимость.

Если требования будут приняты в текущем виде, устройства без поддержки российских криптоалгоритмов могут столкнуться с ограничениями при подключении к 5G-сетям в России.

id·222097·20260319_0922
Читайте также
Ещё по теме
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  2. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  3. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  4. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры
Смотреть все обзоры