iPhone и другие смартфоны могут остаться без 5G в России с 2032 года

Минцифры подготовило проект требований к работе сетей пятого поколения, который может повлиять на совместимость зарубежных смартфонов с российским 5G. Документ предполагает постепенный переход на отечественные криптоалгоритмы.

Речь идёт об алгоритме шифрования NEA7 («Кузнечик»), который не используется глобальными производителями устройств. Сегодня в 5G применяются международные стандарты — SNOW, AES и ZUC, однако их использование в России может быть ограничено по срокам.

Согласно проекту, иностранные алгоритмы допускается применять лишь до 2032 года. После этого приоритет должен перейти к отечественным решениям, что потенциально создаёт проблему для большинства импортных смартфонов, включая iPhone.

На первом этапе, в период запуска 5G-сетей, который ожидается с 2026 года, допускается использование зарубежного оборудования и алгоритмов. Однако в дальнейшем курс берётся на локализацию и технологическую независимость.

Если требования будут приняты в текущем виде, устройства без поддержки российских криптоалгоритмов могут столкнуться с ограничениями при подключении к 5G-сетям в России.