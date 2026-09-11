5G пришёл в Россию: названы первые 16 городов
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5G пришёл в Россию: названы первые 16 городов

Владельцы Android смогут подключаться в ближайшее время, с iPhone всё зависит от Apple.
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Редакция The GEEK сегодня в 12:14
5G пришёл в Россию: названы первые 16 городов

В России официально заработали сети 5G. На старте технология стала доступна в 16 городах, сообщили в пресс-службе Минцифры.

Услуги на базе 5G предоставляют операторы «большой четвёрки»: МТС, «Мегафон», «билайн» и t2.

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сети пятого поколения запустили все четыре оператора. В Новосибирске и Казани 5G появился у «Мегафона» и МТС, в Самаре у «билайна» и «Мегафона».

«Мегафон» также запустил 5G в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери. t2 развернул сеть в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске. МТС запустила 5G в Уфе, а «билайн» в Ярославле.

По оценке Минцифры, доступ к сетям нового поколения на первом этапе должен получить примерно каждый десятый житель страны, около 10 млн человек.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время пользоваться 5G смогут владельцы совместимых Android-смартфонов. Доступ для iPhone будет зависеть от решения Apple.

Параллельно запуск 5G прорабатывается ещё примерно в 50 российских городах.

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