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Мессенджер Bitchat вышел в App Store. Его нельзя заблокировать и отследить

Работает без интернета и не требует регистрации.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 15:27

В App Store вышел мессенджер Bitchat, разработанный на основе технологии, созданной сооснователем Twitter Джеком Дорси. Программа работает без подключения к интернету, а весь обмен сообщениями происходит напрямую между устройствами через Bluetooth.

Для использования Bitchat не требуется регистрация: после установки пользователь сразу получает доступ к чату с другими людьми поблизости. Данные не передаются через серверы и не сохраняются. Вся переписка полностью анонимна.

Разработчики подчеркивают, что мессенджер невозможно заблокировать, отследить или расшифровать. Сейчас приложение доступно для загрузки в App Store, в будущем может появиться версия для Android.

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