Marvel’s Spider-Man официально вышел на PC

Горячо ожидаемый Marvel’s Spider-Man перестал быть эксклюзивом PlayStation и официально вышел для PC. Уже сегодня его можно приобрести в Steam и EGS.

Стоит отметить, что критики дали высокую оценку порту и похвалили разработчиков за реализацию технологии трассировки лучей, которую преобразили в лучшую сторону.

Стоимость Marvel’s Spider-Man для PC составляет 60 евро (около 3800 рублей). Уже этой осенью к игре выйдет дополнение про Майлза Моралеса.

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