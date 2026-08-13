«Человек-паук 3» нашли на IMDb: Insomniac может готовить продолжение

На IMDb появилась страница проекта Marvel’s Spider-Man 3, которая может указывать на разработку продолжения популярной серии от Insomniac Games.

В списке участников указаны режиссеры Брайан Интихар и Райан Смит, а Юрий Ловенталь снова значится исполнителем роли Питера Паркера.

Sony и Insomniac Games пока официально не подтверждали создание третьей части. Однако игра уже фигурировала в утекшей в 2023 году внутренней дорожной карте студии, где среди будущих проектов упоминалась новая игра о Человеке-пауке.

Стоит учитывать, что записи на IMDb могут добавляться пользователями, поэтому сама страница не является официальным подтверждением. При этом появление сразу нескольких ключевых участников проекта совпадает с предыдущими утечками о продолжении серии.