«Человек-паук 3» нашли на IMDb: Insomniac может готовить продолжение
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«Человек-паук 3» нашли на IMDb: Insomniac может готовить продолжение

Новая часть Marvel’s Spider-Man появилась в базе данных с уже знакомыми именами разработчиков и актера озвучки Питера Паркера.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 15:31
«Человек-паук 3» нашли на IMDb: Insomniac может готовить продолжение

На IMDb появилась страница проекта Marvel’s Spider-Man 3, которая может указывать на разработку продолжения популярной серии от Insomniac Games.

В списке участников указаны режиссеры Брайан Интихар и Райан Смит, а Юрий Ловенталь снова значится исполнителем роли Питера Паркера.

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Sony и Insomniac Games пока официально не подтверждали создание третьей части. Однако игра уже фигурировала в утекшей в 2023 году внутренней дорожной карте студии, где среди будущих проектов упоминалась новая игра о Человеке-пауке.

Стоит учитывать, что записи на IMDb могут добавляться пользователями, поэтому сама страница не является официальным подтверждением. При этом появление сразу нескольких ключевых участников проекта совпадает с предыдущими утечками о продолжении серии.

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