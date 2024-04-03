Марсоход Curiosity выяснил, что вода на Марсе то появлялась, то исчезала

Марсоход Curiosity, который исследует Красную планету на протяжении более 10 лет, прибыл в новый район кратера Гейла, где, вероятно, в далеком прошлом существовала река.

С 2014 года Curiosity совершает восхождение к подножию горы Шарп, которая находится на высоте 5 километров от дна кратера Гейл. Некоторое время назад марсоход прибыл к извилистому каналу Gediz Vallis (долина Гедиз). На изображении выше показан путь (желтая линия), который преодолел Curiosity.

Крутые склоны канала указывают на то, что его вряд ли сформировал ветер. При этом селевые потоки или река могли обладать достаточной мощью, чтобы пробить его в породе.

В канале обнаружено множество валунов, и встает вопрос, принесла ли их сюда река или они доставлены с вершины горы Шарп. Если они действительно являются массами с высоких участков горного массива, то это позволит изучить породы, к которым марсоход не может физически подобраться.

Изучив информацию о составе горных пород, ученые обнаружили слой богатый сульфатами, которые часто образуются при испарении воды. Если подтвердится, что канал был создан водными потоками, это станет доказательством новой теории о потере воды Марсом, которая предполагает, что процесс обезвоживания планеты происходил поэтапно.

Геологическая структура указывает на то, что периоды засухи и влажности могли чередоваться, то есть данный регион буквально прошел через несколько циклов возвращения воды.

Научный сотрудник проекта Curiosity Эшвин Васавада подчеркнул, что если канал и валуны действительно образованы водой, то это свидетельствует о том, что после долгого сухого периода вода вновь появилась на поверхности Марса в значительных объемах.

Предыдущие находки миссии уже подтверждали теорию периодического исчезновения и возвращения воды на Марсе, что подтверждается грязевыми трещинами, небольшими солевыми озерами и склонами, насыщенными селевыми потоками.