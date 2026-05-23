Учёные предложили бомбардировать Марс ледяными астероидами

Редакция The GEEK сегодня в 14:00
Исследователи из Польши предложили использовать ледяные астероиды и другие транснептуновые объекты для терраформирования Марса. Идея описана в научной работе, посвящённой долгосрочным сценариям изменения условий на Красной планете.

По замыслу авторов, к Марсу можно направлять объекты из пояса Койпера — области за орбитой Нептуна, где находится много тел с большим содержанием водяного льда и летучих веществ. При столкновении с планетой такие объекты могли бы пополнять её атмосферу водой, аммиаком и другими соединениями.

Учёные считают, что объекты из Главного пояса астероидов подходят хуже. Многие из них состоят в основном из более «сухого» материала, тогда как на окраинах Солнечной системы сосредоточены запасы льда.

Для изменения траектории астероидов предлагается использовать космический аппарат с мощным лазером. Он должен лететь рядом с объектом и нагревать его поверхность. Испаряющиеся вещества будут создавать реактивную тягу и постепенно менять орбиту тела.

По расчётам исследователей, сначала астероид можно направить к Нептуну, чтобы использовать гравитацию планеты-гиганта для дополнительного ускорения. После этого объект постепенно сместится во внутреннюю часть Солнечной системы и в итоге столкнётся с Марсом.

Моделирование показывает, что такой перелёт может занять до 540 лет. Авторы работы признают, что при нынешнем уровне технологий реализовать проект невозможно: для него нужен источник энергии, способный работать рядом с астероидом на протяжении столетий.

Тем не менее исследователи считают концепцию важной для обсуждения будущих способов терраформирования Марса. В случае технического прогресса подобные методы могут стать частью долгосрочных проектов по изменению климата и атмосферы других планет.

