iPad mini 8 с OLED-дисплеем может стоить значительно дороже своего предшественника
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iPad mini 8 с OLED-дисплеем может стоить значительно дороже своего предшественника

Презентация планшета ожидается уже в этом месяце вместе с MacBook Pro.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:21
iPad mini 8 с OLED-дисплеем может стоить значительно дороже своего предшественника

Авторитетный журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg в своей авторской колонке «Power On» опубликовал новые инсайды по грядущим продуктам Apple. Сегодня информатор рассказал о компактном планшете iPad mini восьмого поколения, который может стоить значительно дороже своего предшественника.

По словам Гурмана, стартовая цена iPad mini 8 приблизится к $799 (67 055 ₽) вместо нынешних $599 (50 270 ₽) за iPad mini седьмого поколения. Если инсайд по стоимости подтвердится, новый iPad mini окажется на $50 (4 196 ₽) дороже 11-дюймового iPad Air, который стоит от $749 (62 860 ₽). При этом iPad mini 7 в июне уже подорожал с $499 (41 877 ₽) до $599 (50 270 ₽).

Главным нововведением iPad mini 8 станет OLED-дисплей, который обеспечит более глубокий чёрный цвет и улучшенную цветопередачу по сравнению с LCD-панелью предшественника, однако ожидается что он не получит технологию ProMotion. Кроме этого, инсайдеры приписывают устройству чип A20 Pro, фронтальную камеру с горизонтальной ориентацией, переработанную акустическую систему и защиту от воды, более подробно о характеристиках грядущего планшета мы писали в этом материале.

Гурман заявляет, что Apple может представить iPad mini 8 уже 27 октября вместе с новыми моделями ноутбуков MacBook Pro, оснащёнными OLED-дисплеями.

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