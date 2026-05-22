Учёные нашли планету с метаном и аммиаком в атмосфере

Астрономы с помощью телескопа James Webb подробно исследовали атмосферу экзопланеты TOI-199b. Работа опубликована в журнале Astronomical Journal.

TOI-199b находится более чем в 330 световых годах от Земли и обращается вокруг своей звезды примерно за 100 дней. По размерам планета близка к Сатурну, но отличается от большинства известных газовых гигантов температурой.

На TOI-199b около 80 градусов Цельсия. Для человека это экстремальные условия, но для газового гиганта такой режим считается умеренно тёплым. Многие похожие планеты либо сильно раскалены из-за близости к звезде, либо остаются холодными, как Юпитер и Сатурн.

Для анализа атмосферы учёные использовали транзитную спектроскопию. Когда планета проходит перед своей звездой, молекулы в атмосфере поглощают часть света на определённых длинах волн. По этим изменениям можно определить химический состав газовой оболочки.

В атмосфере TOI-199b нашли метан. Также исследователи обнаружили признаки аммиака и углекислого газа. Дальнейшие наблюдения должны уточнить пропорции этих веществ.

TOI-199b важна для астрономов как редкий пример планеты промежуточного типа. Она не относится ни к раскалённым «горячим Юпитерам», ни к холодным газовым гигантам Солнечной системы.

Изучение таких объектов помогает уточнять модели формирования планет и эволюции их атмосфер. Эти данные также важны для понимания того, как меняется состав газовых оболочек у планет разных типов.