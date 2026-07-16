Побывавший на Луне флаг СССР продали за $102 тысячи

Флаг СССР, побывавший в лунной экспедиции «Аполлона-11», продали на аукционе Sotheby’s за $102 400, около 8 млн рублей. Изначально лот оценивали всего в $7–10 тысяч.

Полотно размером 10,2 × 15,2 см принадлежало американскому астронавту Баззу Олдрину. Он взял флаг в полёт в июле 1969 года вместе с другими личными предметами. В описании Sotheby’s такой жест назван символом дипломатии и напоминанием о том, что высадка на Луну стала достижением всего человечества.

В правом верхнем углу Олдрин написал: «Летал на Луну на Apollo XI» и оставил свою подпись. Подлинность лота также подтверждает сопровождающее его письмо астронавта.

При этом флаг не устанавливали на поверхности Луны. Он находился на борту командного модуля Columbia, поэтому точнее говорить, что предмет участвовал в лунной миссии и долетел до Луны.