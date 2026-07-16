Побывавший на Луне флаг СССР продали за $102 тысячи
Новости

Побывавший на Луне флаг СССР продали за $102 тысячи

Миниатюрный флаг находился на борту «Аполлона-11» во время первой высадки людей на Луну.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:41
Побывавший на Луне флаг СССР продали за $102 тысячи

Флаг СССР, побывавший в лунной экспедиции «Аполлона-11», продали на аукционе Sotheby’s за $102 400, около 8 млн рублей. Изначально лот оценивали всего в $7–10 тысяч.

Полотно размером 10,2 × 15,2 см принадлежало американскому астронавту Баззу Олдрину. Он взял флаг в полёт в июле 1969 года вместе с другими личными предметами. В описании Sotheby’s такой жест назван символом дипломатии и напоминанием о том, что высадка на Луну стала достижением всего человечества.

В правом верхнем углу Олдрин написал: «Летал на Луну на Apollo XI» и оставил свою подпись. Подлинность лота также подтверждает сопровождающее его письмо астронавта.

При этом флаг не устанавливали на поверхности Луны. Он находился на борту командного модуля Columbia, поэтому точнее говорить, что предмет участвовал в лунной миссии и долетел до Луны.

Обсудить

Главное по теме

Новости Учёные предложили бомбардировать Марс ледяными астероидами

По их расчётам, ледяные объекты из пояса Койпера можно направлять к планете, чтобы пополнить её атмосферу водой, аммиаком…
Новости Учёные нашли планету с метаном и аммиаком в атмосфере Новости «Роскосмос» показал новый снимок Земли из космоса в честь Дня Земли

Похожие материалы

Космос Следы древней песчаной бури нашли на Марсе

Внутри одного из кратеров нашли следы бури, которые указывают на наличие ветров, подобных земным.

 NASA Астронавты миссии «Артемида-2» успешно вернулись на Землю

Капсула с экипажем из четырех астронавтов была спущена на воду в Тихом океане.

 Космос Космические обои для iPhone по фото с «Артемиды-2» уже можно скачать

7 вариантов доступны для загрузки.

 NASA Экипаж «Артемиды-2» улетел дальше от Земли, чем кто-либо в истории

Экипаж корабля Orion удалился от Земли на 406 700 км, установив новый рекорд для пилотируемой космонавтики.

Скидки и подборки

Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку

Последние новости

«Очень странные дела» получили VHS-версию к десятилетию сериала Anker выпустила в России зарядку Nano Charger 45 Вт с цветным экраном Мессенджер MAX удалили из Google Play OnePlus официально уходит из США и Европы  В России открылся предзаказ на ультратонкий планшет HUAWEI MatePad Pro Max Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту

    Обзоры

  2. Бюджетник без тормозов: обзор iQOO Z11 Lite 5G

    Обзоры

  3. Обзор Xiaomi 17T Pro: субфлагман с замашками флагмана

    Обзоры

  4. Первый взгляд на HONOR MagicPad 4: планшет, который хочет быть ноутбуком

    Обзоры

  5. Обзор HEALBE GoBe U: браслет для тех, кто устал считать калории вручную

    Обзоры

  6. Обзор Amazfit Bip Max: AMOLED на 3000 нит, GPS и до 20 дней работы за минимум денег

    Обзоры
Смотреть все обзоры