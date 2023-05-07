В сети показали макет iPhone 15 Pro Ultra и сравнили его с iPhone 14 Pro Max

В сети появилось видео-демонстрация макета грядущего iPhone 15 Pro Max (Ultra). Ролик был опубликован блогером с канала Unbox Therapy и создан на основе ожидаемых утечек. Визуально макет выглядит практически как реальный смартфон.

В ролике автор сравнил концепт с iPhone 14 Pro Max и отметил, что в целом они очень похожи, за исключением некоторых небольших изменений. Кнопка громкости стала цельной, корпус стал немного тоньше, а рычажок беззвучного режима превратился в полноценную кнопку.

Но наиболее заметным изменением стал порт USB-C для зарядки. Согласно автору ролика, эту информацию он получил от создателей аксессуаров, которые имеют более точную информацию о дизайне iPhone 15.

Стоит отметить, что официальной информации о дизайне и функциональных особенностях iPhone 15 пока нет. Ожидается, что премьера нового айфона состоится уже этой осенью.