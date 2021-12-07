MacBook Pro загорелся среди ночи и обжёг владельца

В сети появилась новая информация о проблемах с ноутбуками MacBook Pro 2015 года выпуска. Они и ранее уже были не слишком качественными. Несколько лет назад модели, которые продавались с сентября 2015 года по февраль 2016 года, отзывались компанией, поскольку были признаны потенциально опасными. И вот теперь произошёл новый инцидент, причём как раз с таким ноутбуком.

Пользователь Reddit под ником Squeezieful рассказал, что его ноутбук лежал в спящем режиме под кроватью. При этом он не заряжался. Но в какой-то момент он загорелся, а пользователь, попытавшись его вытащить, владелец получил ожоги рук.

Автор треда отметил, что ноутбук уже был в сервисном центре в рамках отзывной кампании, так что, формально, с ним не должно было быть проблем.

В Apple пока не комментируют ситуацию, так что неясно, что именно стало причиной. При этом отметим, что подобные инциденты происходят регулярно и у других компаний, хотя чаще всего это касается смартфонов.